В лесу возле Всеволожска задержали мужчину со 150-ю свертками наркотиков

По информации ivbg.ru, 31 января около 11:00 в лесу возле садоводства «Гранит» во Всеволожском районе задержан 33-летний житель Кингисеппа. По предварительным данным, мужчина зарабатывал доставкой наркотиков в тайники-закладки, координаты которых получал в мессенджере.

При себе у него были девять вакуумных пакетов и 150 свертков, обернутых изолентой. В них был расфасован белый порошок. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик.

Ранее мужчина в поле зрения полиции не попадал. Решается вопрос об уголовном деле.