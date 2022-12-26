После задержания всего лишь одной женщины тысячи наркоманов остались без доз в Петербурге

По информации ivbg.ru, 24 декабря около 17:00 при выходе из парадной дома на Лесном проспекте в Санкт-Петербурге была задержана 31-летняя местная жительница. При себе она имела пять свертков наркотиков весом по килограмму каждый.

В ходе обысков найдены наркотические вещества, уже расфасованные для распространения через тайники-закладки, еще один килограмм психотропных наркотиков, упаковочный материал и весы. Изъятого хватило бы на дозы для тысяч наркоманов.

По факту покушения на сбыт в особо крупных размерах заведено уголовное дело. Известно, что ныне задержанная ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.