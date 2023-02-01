Сразу три федеральных ведомства поддержали запрет вейпов в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Судя по всему, запрет на распространение вейпов в стране все ближе.

Как пишет «ДумаТВ.Brief», Минздрав, Роспотребнадзор и МВД поддержали идею полного запрета вейпов на территории России.

Напомним, ряд крупных политиков выступили за отмену данных видом курительных устройств. Ранее наша редакция рассказывала, почему хотят ввести запрет и какие меры рассматриваются.

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25.01.2023 157
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