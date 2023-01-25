В России с 1 марта подорожают сигареты и жидкости для вейпов

Совет Федерации проголосовал за закон, который внепланово повышает акцизы на сигареты и папиросы в Россия с 1 марта.

С 1 марта 2023 года в России повысят акцизы на сигареты, табак, жидкости для электронных систем доставки никотина. Такой закон, разработанный главой Комитета СФ по экономической политике Андреем Кутеповым и его первым заместителем Алексеем Синицыным, одобрен в ходе 537-го заседания верхней палаты.

Согласно документу, с начала весны 2023 года акциз на сигареты и папиросы составит не менее 3536 рублей за 1 тыс. штук, с 1 января по 31 декабря 2024 года — не менее 3678 рублей за 1 тыс. штук, а с 1 января по 31 декабря 2025 года — не менее 3825 рублей за 1 тыс. штук.

С 1 марта также вырастет и акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путём нагревания. В этом году ставка будет установлена на уровне 8669 рублей за 1 кг, в 2024 году — 9 016 рублей за 1 кг, а в 2025-м — 9 377 руб. за 1 кг.

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Кроме того, станет больше акциз на жидкости для вейпов с «содержанием жидкого никотина в объёме от 0,1 мг/мл»: в 2023 году он составит 20 рублей за 1 мл, в 2024 году — 21 рубль за 1 мл, а в 2025-м — 22 рубля за 1 мл. Облагаться налогом, в том числе в одноразовых электронных сигаретах, будут именно жидкости.