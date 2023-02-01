Федор Емельяненко проведет последний бой в карьере

Поединок с американским бойцом пройдет уже 4 февраля.

Федор Емельяненко подтвердил, что бой против американца Райна Бейдера станет последним в его карьере. К слову, именно ему российский спортсмен проиграл бой несколько лет назад.

Титульный бой пройдет в Лос-Анджелесе 4 февраля 2023 года в рамках промоушена Bellator.

Неважно, что произойдет. Я хотел, чтобы мой последний бой был против чемпиона. Я выиграл последние два боя, теперь мне нужно завершение. Вот почему я попросил Bellator сразиться с чемпионом, — цитирует Федора Емельяненко Sports Illustrated.