Служба занятости Ленобласти подключится к подбору кадров для стратегической отрасли страны

Увеличение производительности оборонных предприятий становится главной темой в повестке дня.

Как сообщается в официальном телеграм-канале Александра Дрозденко, средняя заработная плата на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Ленобласти составляет в районе 70 тысяч рублей, а в Сосновом Бору — выше 100 тысяч.

Практически все производства сейчас готовы принимать технических специалистов — токарей, фрезеровщиков, оптиков, слесарей, программистов и IT-администраторов.

В поиске кадров для стратегической отрасли страны примет Служба занятости Ленобласти, а в сфере образования одной из главных задач станет подготовка специалистов.

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко предложил назвать Финский залив «Невским».