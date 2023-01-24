Александр Дрозденко предложил назвать Финский залив «Невским»

Так губернатор отреагировал на заявление Эстонского правительства.

На канале Telegram «Тайны Ленинградского двора» появилась информация о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил дать Финскому заливу новое название.

Таким был его ответ на заявление эстонских властей о намерении закрыть акваторию для российских судов. Политик отреагировал на подобные высказывания с явным негодованием. Что неудивительно, ведь большая часть морских рейсов на Балтике проходит непосредственно в портах Ленобласти.

Решение выглядит весьма оригинально. Просто переименовать Финский залив в «Невский» и закрыть на этом всякие споры относительно передвижения транспортных средств и права на перевозки в Балтийском море.

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко показал, как выглядит выборгский парк «Монрепо» после реставрации.