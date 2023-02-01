Мужчину без сознания помог отыскать в лесу четвероногий спасатель

Бордер-колли по кличке Вжик почти сразу отыскал пострадавшего.

Отважный пёс помог волонтерам спасти мужчину, потерявшего сознание в лесу — сообщает 47channel.

В ПСО «Экстремума» вечером с просьбой о помощи обратилась девушка. Она рассказала, что её молодой человек ушел в лес и спустя некоторое время отправил ей сообщение о плохом самочувствии. Мужчина описал, где примерно находится и после этого перестал выходить на связь.

На помощь выдвинулись кинологи. Вместе с координатором поиска искать пропавшего отправился пёс Вжик. После прибытия к месту бордер-колли почти сразу отыскал пострадавшего и привел к нему спасателей.

Фото: соцсети

Ранее стало известно, что спасатели провели рейд на водоемах Шлиссельбурга в поисках бесстрашных рыбаков.