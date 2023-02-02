Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева отреагировала на слова российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин.

«Есть исследования, которые подтверждают, что после того, как человек проводит в тюрьме определенное количество времени, наступают серьезные проблемы с психикой. Люди, которые прошли тюрьму, все нуждаются в реабилитации», – напомнила Ева Меркачева

Ева Меркачева отметила, что Александр Кокорин отбывал наказание в хороших условиях.

«Я была у него в колонии, в камере. Все там было благополучно. То есть его школа жизни хоть и сурова, но она такая, которую можно вынести», – объяснила Ева Меркачева

Ранее Александр Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. И «каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать».