Переговоры о перезапуске бывшего завода Ford в Ленобласти приостановлены

Переговоры с южнокорейской компанией по перезапуску бывшего завода Ford во Всеволожске Ленобласти приостановлены.
«Мы уже были рады, что возобновляем работу завода во Всеволожске, но дальше, к сожалению, ситуация привела к тому, что переговоры на сегодняшний день приостановлены. Они не прерваны, они просто приостановлены», — приводит ТАСС слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
По словам губернатора, поиски инвестора, готового прийти на завод Ford во Всеволожске, продолжались долго, но в итоге на площадку готова была прийти одна из южнокорейских компаний для производства автокомпонентов и впоследствии — коммерческих автомобилей. На подписание соответствующих протоколов и меморандумов стороны вышли в конце 2021 года.
Напомним, Ford ушел из Ленобласти три года назад, проиграв в конкурентной борьбе корейским автопроизводителям.
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