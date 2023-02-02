Доступ к цифровым порталам Петербурга смогут восстановить только в течение суток

2 февраля в работе муниципальных сервисов произошел крупный сбой.

Порталы «Наш Санкт-Петербург», местные Госуслуги и «Здоровье петербуржца» до сих пор испытывают трудности в работе. Также сбоит приложение «Яндекса», которое не показывает движение общественного транспорта.

Наблюдается перебои и в оплате платных парковок — он связан с проведением технических работ. Штрафовать за неуплату сегодня не будут.

Как стало известно Фонтанке, сбой произошел из-за выхода из строя одной из систем хранения данных. В пресс-службе комитета по информатизации рассказали, что сервисы недоступны из-за переноса и репликации данных на исправные системы хранения.