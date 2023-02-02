На бывшем заводе Ford в Ленобласти запустят деревообрабатывающее производство

Деревообрабатывающая компания планирует наладить производство на бывшем автозаводе Ford во Всеволожске Ленобласти.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.
Сама площадка принадлежит производителю автокомпонентов, но он вынужден приостановить процесс запуска производства. Часть территории арендует деревообрабатывающее предприятие и сейчас занято отладкой производства. Договор аренды был заключен в 2022 году.
Вам будет интересно
Переговоры с южнокорейской компанией по перезапуску бывшего завода Ford во Всеволожске Ленобласти приостановлены. По словам губернатора, поиски инвестора, готового прийти на...
02.02.2023 63
Напомним, Ford ушел из Ленобласти три года назад. В конце 2021 года площадку передали корейскому производителю. Сегодня, 2 февраля, стало известно, что переговоры о перезапуске бывшего завода Ford приостановлены.