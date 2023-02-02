Автоэксперт поделился мнением о мерах по борьбе с закрытыми номерами авто в Петербурге

По его словам, выбранный властями инструмент воздействия на нарушителей будет неэффективным.

В Северной столице с 1 февраля стартовали рейды по зоне платной парковки — сообщает «КП-Петербург». Эксперты придерживаются мнения, что данная мера никак не поспособствует борьбе с нарушителями, а только приведет к конфликтам.

Отряд пеших инспекторов выискивает машины с закрытыми номерами, чтобы снимать с цифр посторонние предметы.

Автоэксперт Дмитрий Попов в эфире радио «Комсомольская правда 92,0 FM» поделился мнением, что с юридической точки зрения ситуацию нельзя назвать однозначной, поскольку нарушением является только управление транспортным средством с нечитаемым знаком, а не его парковка. При этом вещь, закрывающая номер – это собственность владельца транспорта, из-за чего инспектора не имеют права ее трогать.

При этом эксперт не хочет оправдать водителей, пытающихся избежать штрафа, поскольку борьба с ними необходима.

Ранее стало известно, что в Петербурге начнется борьба с закрытыми номерами авто.