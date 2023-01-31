В Петербурге начнется борьба с закрытыми номерами авто

На улицы выйдут пешие инспекторы.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, пешие инспекторы выйдут на рейды в городе на Неве с 1 февраля. Они будут убирать с номерных знаков предметы и наклейки, которые мешают фиксировать нарушение.

Специальный отдел пеших инспекторов из восьми человек создали в Центре управления парковками в Петербурге. Это связано с тем, что некоторые автомобилисты скрывают свои номера. Многие просто залепляют их мокрым снегом или прикрывают тканью. Из-за этого дорожные инспекторы не могут фиксировать нарушения.

Вскоре находчивые любители парковаться бесплатно, лишатся такой возможности.

Ранее стало известно, что инвалиды смогут парковать свои автомобили бесплатно на любых парковках.