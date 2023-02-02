Петербург назвали городом с самыми интересными музеями в России

За Северную столицу проголосовали 68% респондентов.

Северная столица получила первое место в рейтинге российских городов с наиболее интересными музеями — сообщает Мойка78.

Петербург опередил Москву и Севастополь, которые оказались на втором и третьем месте. Таким образом город на Неве стал столицей музейного туризма страны.

На территории города расположено свыше 200 музеев, начиная от старейшей Кунсткамеры и заканчивая самыми современными.

Ранее стало известно, что в Выборге Инженерный дом превращают в музей.