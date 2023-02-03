Индекс промышленного производства Ленобласти за год превысил прогнозируемый

По итогам 2022 года индекс промышленного производства в Ленинградской области составил 97,1 %, превысив прогнозируемый на 2,5 %. Наилучшую динамику показали отрасли производства бумаги и бумажных изделий (рост на 30,6 %) и основных химических веществ (27,3 %).

Заместитель председателя правительства региона – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов сообщил, что почти все ушедшие иностранные компании нашли собственников для своих активов, которые либо уже перезапустили производство, либо находятся в процессе.

«Второй тренд – частные компании оказались очень гибкими, быстро заместили российскими компонентами или компонентами из дружественных стран то, что не смогли покупать в Европе», – сообщил Дмитрий Ялов