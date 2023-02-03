РЖД снизит цены на билеты в честь праздников в феврале и марте

Добраться из Петербурга в Москву на «Сапсане» можно будет всего за 2 280 рублей.

«Российские железные дороги» будут продавать билеты на «Сапсан» по акции в честь праздников 23 февраля и 8 марта.

Так, на День защитника Отечества минимальная цена на поезд из Петербурга в Москву составит 2 280 рублей, билет на 8 марта обойдется в 2 091 рубль.

На цену билетов на эти даты не будет влиять спрос на перевозку или количество дней, оставшихся до поездки, как это происходит в другое время», — рассказали в РЖД.