Молодой человек порезал мать своей девушки, а после ранил себя в шею в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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Из квартиры дома на улице Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге 2 февраля госпитализировали 42-летнюю женщину с ножевым ранением. Петербурженку ранил молодой человек ее дочери.

В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры он схватил нож и ударил женщину в левое плечо. После этого ранил себя в шею. Врачи диагностировали у петербурженки открытую рану левого плеча. Молодого человека также увезли в больницу с открытой раной шеи.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело.

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16.05.2022 4935
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