Молодой человек порезал мать своей девушки, а после ранил себя в шею в Петербурге

Из квартиры дома на улице Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге 2 февраля госпитализировали 42-летнюю женщину с ножевым ранением. Петербурженку ранил молодой человек ее дочери.
В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры он схватил нож и ударил женщину в левое плечо. После этого ранил себя в шею. Врачи диагностировали у петербурженки открытую рану левого плеча. Молодого человека также увезли в больницу с открытой раной шеи.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, в скорую помощь позвонила 50-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она сообщила, что обнаружила дома без сознания свою 16-летнюю дочь. Прибывшие на место...
16.05.2022 4935