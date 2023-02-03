В Выборге проходят съемки фильма «Помилование»

В сети появились первые кадры со съемок художественного фильма «Помилование», которые проходят в Выборге Ленобласти.

Фото: Пространство ВЫБОРГ, ВК

Съемки фильма будут проходить в течение двух дней, 3 и 4 февраля. В связи с этим на улицах города действуют временные ограничения.

Так, с 8.00 до 20.00 перекрыты улицы Прогонная (от Водной Заставы до Красноармейской и до улицы Северный Вал, от Подгорной, д. 10 до улицы Северный Вал), Краснофлотская (от улицы Северный Вал до Крепостной) и улица Северный Вал (со стороны наб. 30-го Гвардейского корпуса). На этих улицах также запрещена парковка.

Организаторы приносят извинения за доставленные неудобства и обращаются к жителям и гостям Выборга с просьбой отнестись с пониманием к шумовым эффектам, которые планируется использовать в процессе съемок фильма.