Продолжение фильма «Майор Гром» начнут снимать весной в Петербурге

Съемки продолжения фильма «Майор Гром: Чумной доктор» планируют начать уже этой весной в Петербурге.

Картина получит название «Майор Гром: игра». Об этом сообщил Михаил Китаев, руководитель «Плюс студии», которая занимается производством фильма вместе с Bubble Studios.

События фильма «Майор Гром: Игра» будут развиваться спустя год после финала первой части. К своим ролям в новой картине вернутся основные актеры из первой части. При этом появятся и другие персонажи, а также злодей по прозвищу Призрак.

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В качестве режиссера выступит Олег Трофим, работавший над двумя предыдущими частями фильма: «Майор Гром: Чумной доктор» и его приквелом «Гром: трудное детство».