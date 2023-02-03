В Ленобласти за январь поженились почти 500 пар

За первый месяц 2023 гола в Ленобласти было зарегистрировано 476 браков, сообщили в ЗАГСе.

Кроме того, работники ЗАГСа зарегистрировали рождение 1070 малышей, в том числе 13 пар двойняшек. Больше всего родилось мальчиков — 549, чем девочек — 521. Самыми популярными именами для новорожденных стали София, Максим, Екатерина, Артем, Мирослава и Матвей.

Всего в январе специалисты зарегистрировали 4 663 акта гражданского состояния.