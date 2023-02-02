Уникальный случай: петербурженка родила абсолютно одинаковых тройняшек

В Перинатальном Центре №1 родилась монохориальная тройня.

Это значит, что все три плода развивались в одной плаценте и имеют идентичные ДНК. Значит, девочки будут похожи друг на друга как три капли воды. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

У родителей девочек уже есть двое старших детей – дочь и сын. Об уникальной беременности они узнали только на втором УЗИ – на первом было видно одно плодное яйцо, тогда оно еще не успело разделиться на три равные части.

Роды прошли путем кесарева сечения. Вес малышек составил 1600, 1600, 1700 граммов. Дети сейчас находятся на втором этапе выхаживания, чтобы еще немножко подрасти и окрепнуть перед выпиской домой.

Аналогичный случай в прошлом году произошел в Ленобласти — жительница Соснового Бора также родила троих идентичных близнецов.