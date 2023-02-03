В Петербурге задержали двух врачей по подозрению в торговле детьми

В Петербурге задержаны главврач частного медицинского центра и акушер-гинеколог. Их подозревают в торговле детьми от суррогатных матерей.

По данным следствия, 44-летняя гендиректор и 37-летняя акушер-гинеколог в июне 2019 года заключили контракт с одиноким иностранцем в обход закона. Он также нашел донорское агентство, которое подобрало ему двух суррогатных матерей — обе родили детей летом 2020 года, генетическим отцом которых является иностранный гражданин.

Одного из детей мужчина увез за границу, второй ребенок умер от заболевания, находясь с няней в Петербурге.

Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в СК РФ.