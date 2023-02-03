Дженнифер Лопес вышла на публику в платье от петербургского ателье

Бренд Atelier Biser похвастался успехом в соцсетях.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на вечеринке в одежде петербургского бренда Atelier Biser. Публикации появились не только в соцсетях ателье, но и в микроблоге самой звезды — сообщает 78.ru.

На снимке она предстала в мини-платье, украшенном золотыми пайетками, и белом жакете в перьях — творении петербургского бренда.

Фото: соцсети Atelier Biser

Ранее стало известно, что организатор концерта Дженнифер Лопес отсудил у СКК «Петербургский» долг 2,3 млн руб.