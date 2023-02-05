Биолог рассказал, какие съедобные грибы можно найти зимой в Ленобласти и Петербурге

Зимой в лесах Петербурга и Ленобласти можно найти зимние опята, которые выдерживают морозы до −10 и не погибают.
Биолог Павел Глазков пояснил, что во время оттепели они оттаивают и продолжают расти. Диаметр шляпки у опят может достигать десяти сантиметров, она может быть янтарного, медово-желтого и желто-коричневого цвета.
Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков, ВК
При этом ложные опята не выдерживают таких холодов, поэтому зимние ни с чем не спутаешь, пояснил биолог. Такой гриб можно варить, жарить, сушить, мариновать и замораживать.
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