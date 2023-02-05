Небольшой снег и до -15°C ночью – погода в Ленобласти на 6 февраля

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с облачной с прояснениями погоды.
В понедельник, 6 февраля, в большинстве районов пройдет небольшой снег, ночью местами умеренный. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.
Температура воздуха ночью -4…-9°C, местами до -12…-15°C, днем -2…-7°C. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем слабо повышаться.
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