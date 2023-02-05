Петербургский рыбак поймал метрового судака

Рыбак из Петербурга Станислав Перхутко поделился фотографиями своего рекордного улова.

Вечером 3 февраля он поймал судака весом 10,9 кг и длиной около 100 см. Станислав рассказал, что в лунку диаметром 180 мм пришлось почти полностью засунуть руки, чтобы вытащить рыбу.

«От вброса адреналина и отсутствия достаточного опыта повредил ему жабры, когда протаскивал через лед. Очень жаль, что такого речного монстра не удалось спасти, надеюсь, все будущие рекорды получится отпустить в родную стихию», — рассказал рыбак.