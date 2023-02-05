В конкурсе «Миссис Вселенная» впервые победила россиянка

Жительница Удмуртии Елена Максимова получила главный титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная – 2022».

Финал конкурса, который стартовал 30 января, прошел в субботу, 4 февраля, в столице Болгарии Софии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса.

У 34-летней россиянки Елены Максимовой было более ста конкуренток. В финал вышли 120 женщин из разных стран — Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса победу в нем одержала участница из России.

Елена Максимова является руководителем сети языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила 34 страны. В 2021 году она стала «Второй вице-миссис Россия – Вселенная», что дало ей возможность представить страну на международном этапе конкурса.