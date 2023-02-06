Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте

Автор: Гузель Галимова
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Нижне-Свирский заповедник опубликовал фотографии зимнего пейзажа удивительной красоты.

Черные стволы деревьев, которые растут на болотах, превратились в белые из-за снежной корки. Сильный мороз украсил и хвойные — яркие зеленые иголки покрылись ледяными звездами. И все под голубым небом и ярко сияющим солнцем.

Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте пейзажи, Ниже-Свирский заповедник, Ленобласть
Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте пейзажи, Ниже-Свирский заповедник, Ленобласть
Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте пейзажи, Ниже-Свирский заповедник, Ленобласть
Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте пейзажи, Ниже-Свирский заповедник, Ленобласть
Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте пейзажи, Ниже-Свирский заповедник, Ленобласть
Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте пейзажи, Ниже-Свирский заповедник, Ленобласть
Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте пейзажи, Ниже-Свирский заповедник, Ленобласть
Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте пейзажи, Ниже-Свирский заповедник, Ленобласть
Фото: Нижне-Свирский государственный заповедник
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Нижне-Свирский заповедник поделился зимними красотами морозного дня на болоте пейзажи, Ниже-Свирский заповедник, Ленобласть
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