В Мурино открылась детская поликлиника

Детская поликлиника открылась на Воронцовском бульваре в Мурино Всеволожского района Ленобласти.
В медучреждении принимают педиатры, невролог, офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, стоматолог и гастроэнтеролог. Здесь также проводятся вакцинация, УЗИ-диагностика и медицинский массаж.
Отмечается, что отделение на Воронцовском бульваре, 17 продолжит свою работу. Там будет вестись неотложный прием детей с признаками инфекционных заболеваний.
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30.12.2022 194