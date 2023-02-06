В Мурино открылась детская поликлиника

Детская поликлиника открылась на Воронцовском бульваре в Мурино Всеволожского района Ленобласти.

В медучреждении принимают педиатры, невролог, офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, стоматолог и гастроэнтеролог. Здесь также проводятся вакцинация, УЗИ-диагностика и медицинский массаж.

Отмечается, что отделение на Воронцовском бульваре, 17 продолжит свою работу. Там будет вестись неотложный прием детей с признаками инфекционных заболеваний.