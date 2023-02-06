Прекращено уголовное дело бывшего вице-президента ГК «ПИК» о хищении 140 млн рублей

Следствие прекратило уголовное преследование в отношении бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля в связи с примирением сторон.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела – бывшие вице-президент «ПИК» Александр Лефель и топ-менеджер Николай Васильев — были причастны к хищению 140 миллионов рублей при строительстве жилого комплекса в Петербурге в период с 2017 по 2018 год. Изначально им вменили мошенничество, но во время следствия обвинение было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями, пишет «Коммерсант«.

Лефель и Васильев возместили причиненный ущерб, размер которого после проведения экспертизы заметно снизился, однако насколько не сообщается.