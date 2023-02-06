Петербуржцы смогут узнать о качестве и безопасности парфюмерной продукции

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» организовал «горячую линию» для жителей города.

В Петербурге для горожан открылась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности парфюмерной и косметической продукции. Она будет работать в период с 6 по 17 февраля — сообщает Мойка78.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» совместно с коллегами из Роспотребнадзора расскажут о нормативных правовых актах, которые устанавливают обязательные требования в отношении парфюмерно-косметической продукции.

«Горячая линия» работает с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора можно по номеру: 8 (800) 555-49-43.

Ранее стало известно, что в Ленобласти начала работать антинаркотическая «горячая линия».