По статистике каждый третий петербуржец страдает от хронической усталости

Жители города на Неве оказались на втором месте в России по ощущению усталости от работы.

Как сообщает новостной портал «78.ru», на первом месте по количеству испытывающих проблемы с хронической усталостью во время работы — жители Челябинской области. Второе место в опросе досталось петербуржцам.

10% от общего числа горожан устают в конце каждой недели. Больше трети опрошенных признались, что чувствуют хроническую усталость почти каждый день. Об этом свидетельствуют данные опроса СБЕР ЕАПТЕКА и hh.ru.

Больше всего устают представители сферы маркетинга и PR, научные работники и преподаватели, а также IT-специалисты. Как правило, сниженным тонусом не страдают только представители рабочих профессий, специалисты транспортной сферы, а также работники производственного сектора.

Ранее стало известно, что в декабре у петербуржцев сильно взлетел спрос на бани и сауны.