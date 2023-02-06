Комитет по ТЭК Ленобласти возглавил Сергей Морозов

Новым руководителем комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти назначен Сергей Морозов.

Об этом заявил Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Соответствующий документ уже подписан.

По его словам, при выборе кандидатуры он учитывал наличие у Морозова двух высших образований в сфере энергетики и теплотехники, а также его опыт работы в «Леноблводоканале». Глава региона также отметил, что у него нет тесных связей с хозяйствующими субъектами в отрасли, что крайне важно на данном посту.

На новом посту Морозову предстоит решить следующие задачи: обеспечить доступность и эффективность программ газификации; сократить затраты на выплату межтарифной разницы; улучшить «механизмы стимулирования повышения надежности и эффективности предприятий топливно-энергетического комплекса».

Напомним, с 6 февраля официально истекли полномочия экс-председателя комитета по ТЭК Юрия Андреева. Он был уволен после того, как его арестовали по обвинению в получении взятки.