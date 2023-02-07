Александр Дрозденко взял под личный контроль решение кадровых вопросов и бесконечного ремонта амбулатории в Терпилицах

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко взял под личный контроль вопросы с ремонтом амбулатории в Терпилицах Волосовского района, обеспечением медучреждения работниками и аптечным пунктом.
«Сейчас наше медучреждение закрыто, в нем никого нет. Люди не могут ни лекарства выписать, ни анализы сдать, ни укол сделать. Нам всем нужно ехать в Волосово и стоять в очередях», — рассказала местная жительница во время «прямой» линии губернатора.
Александр Дрозденко в ответ заявил, что все поручения относительно амбулатории были даны, а конкретные сроки — установлены. Главному врачу Волосовской межрайонной больницы, председателю комитета по здравоохранению было поручено организовать торговлю медикаменты через Терпилицкую амбулаторию.
«Честно скажу, подниму бумаги, все, кто ответственный, минимум — это будет выговор и лишение премии, а максимум, если есть другие грешки, буду увольнять, потому что так работать нельзя», — заявил глава региона.
Дрозденко заверил, что в течение трех месяцев в медучреждении постараются завершить ремонт, открыть аптечный пункт.
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06.02.2023 78