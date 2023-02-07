Судебные приставы в 2022 году взыскали с должников 10 млрд рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленобласти подвело итоги работы за 2022 год — с должников было взыскано более 10,7 миллиардов рублей.

В частности, 44 млн рублей взыскано на погашение задолженности по заработной плате, еще 660,8 млн — с должников по алиментам. 92 млн — возмещение ущерба от преступлений, 15,3 миллиона рублей — штрафы за коррупционные преступления.

Из-за запрета выехать за границу было взыскано 731 млн рублей, из-за ограничения права управлять транспортным средствам — 73,2 млн. Еще 296,8 млн рублей было перечислено после описи и реализации имущества должников.

Всего за год было завершено 840 тысяч исполнительных производств.