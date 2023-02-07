В Сибири в июле 2022 года пропали отец и 4-летний сын: они могут быть в Ленобласти или в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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География поисков Леонида и Артема Морозовых охватывает половину страны. Поисковики сообщают, что мужчина и его маленький сын могут быть в Ленинградской области или в Петербурге.

Как передает Лиза Алерт, Леонид Морозов и его 4-летний сын бесследно пропали еще в июле прошлого года. С тех пор об их судьбе ничего неизвестна. Поиски отца и сына проводятся в нескольких регионах страны, в числе которых Петербург и Ленинградская область.

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Фото: Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области
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