Пенсионер из Всеволожска решил стать интернет-трейдером и вложил в мошенников 20 тысяч рублей

В полицию Всеволожского района 6 февраля обратился 80-летний житель Всеволожска. Несколькими днями ранее в сети он нашел сайт организации, называвшей себя брокерской компанией.

Портал обещал управление деньгами, выгодные вложения и надежный дополнительный доход. Пенсионер оставил на сайте контакты. Ему перезвонила женщина и предложила заработать на процентах.

Для такого заработка, по словам мошенницы, нужно было перечислить стартовую сумму на виртуальный кошелек фирмы. Пожилой мужчина отправил почти 20 тысяч рублей, но спустя время пришел к выводу, что стал жертвой интернет-мошенников.