«Жигули» сложились пополам после лобового ДТП в Волосовском районе. Есть погибший

ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой Hyundai 7 февраля около 08:00 на 88 километре трассы А-180 «Нарва» в районе деревни Зимитицы в Волосовском районе. Как минимум один человек погиб и еще двое получили травмы.

Пострадавший оказался зажат в салоне, его извлекли прибывшие на место спасатели дежурной смены 120-й пожарной части противопожарной службы региона. На участке организовано реверсивное движение.