«Жигули» сложились пополам после лобового ДТП в Волосовском районе. Есть погибший

Автор: Сергей Агутин
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ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой Hyundai 7 февраля около 08:00 на 88 километре трассы А-180 «Нарва» в районе деревни Зимитицы в Волосовском районе. Как минимум один человек погиб и еще двое получили травмы.

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Фото: 47news.ru

Пострадавший оказался зажат в салоне, его извлекли прибывшие на место спасатели дежурной смены 120-й пожарной части противопожарной службы региона. На участке организовано реверсивное движение.

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