В Петербурге суду предстоит установить факт рождения ребёнка на территории Сирии

Жительница Северной столицы захотела вернуть своих внучек, оставшихся без опекунов.

Как сообщает 78.ru, петербургская пенсионерка обратилась в суд с просьбой вернуть ей, оставшихся в Сирии внучек.

Одна из девочек родилась в Сирии в 2012 году — ее отец погиб. А отец второй, рожденной в 2019 году, пропал без вести. Мать девочек не может оформить документы на младшего ребенка, поскольку ограничена в передвижении.

Несовершеннолетние дети пребывают в лагере беженцев «Аль-Холь» в Сирии в антисанитарных условиях. Они лишены медицинской помощи и питания, не говоря уже об образовании.

В настоящее время подготовлен комплект документов для перевозки старшей внучки в РФ и её передаче бабушке. Младшей девочке нужно оперативно оформить документы. Дело будет слушать председатель суда.

Ранее стало известно, что суд вынес решение в отношении петербургского спонсора террористов из Сирии.