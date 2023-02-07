В Ленобласти планируется формирование тысячи участковых избирательных комиссий

Организаторов наберут из рядов студентов ГИЭФПТ.

В первой половине этого года в Ленинградской области планируется формирование почти одной тысячи участковых избирательных комиссий на новый пятилетний срок полномочий. Об этом в группе ВКонтакте сообщает Избирательная комиссия Ленинградской области.

В областном вузе ГИЭФПТ, в рамках соглашения с Леноблизбиркомом, собираются провести обучение почти девяти тысяч организаторов, которые уже в марте 2024 года будут проводить голосование на выборах главы государства.

Руководитель Леноблизбиркома встретился с молодежью и в формате вопрос-ответ рассказал об избирательной системе нашей страны, а также о формировании и принципах работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Фото: ВКонтакте / Избирательная комиссия Ленинградской области

Ранее стало известно, что Михаил Лебединский переизбран председателем Леноблизбиркома.