Петербуржцы смогли своими глазами увидеть прибытие Блокадного поезда.

Ровно 80 лет назад состав привёз продовольствие в освобождённый Ленинград.

На Финляндском вокзале прошла театрализованная реконструкция исторического события. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ОЖД.

7 феврале 1943 года поезд привёз продовольствие в Ленинград впервые за 1,5 года. Состав двигался по железнодорожной линии Шлиссельбург — Поляны. Впоследствии эта дорога стала основной транспортной артерией города: ей дали название «Дорога Победы».

Фото: piter.tv

Ранее стало известно, что Александр Дрозденко поздравил с 80-летием со дня прорыва блокады Ленинграда.