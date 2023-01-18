Александр Дрозденко поздравил с 80-летием со дня прорыва блокады Ленинграда

Сегодня, 18 января, Ленобласть и Петербург отмечают одну из самых значимых дат своей истории — годовщину прорыва блокады Ленинграда. Это случилось в 1943 году в результате операции «Искра».

По этому случаю Александр Дрозденко обратился к жителям Ленинградской области.

«Этот день ждали в осажденном городе, в него верили ― и он настал, благодаря героизму наших воинов и стойкости ленинградцев. Сколько бы поколений не сменилось ― невозможно забыть о жертвах и лишениях первой блокадной зимы, о том, что довелось пережить тогда», — говорится в сообщении.

Спустя 80 лет жители региона вспоминают всех блокадников, участников прорыва и героев операции «Искра» — бойцов Ленинградского и Волховского фронтов.

«С каждым годом все меньше остается с нами тех, кто был свидетелем блокадных дней. Тем более ценно общение с ними ― людьми особой, ленинградской закалки. <…> Низкий поклон ветеранам, блокадникам! Вечная память защитникам Отечества!», — подытожил глава региона.