В России водителей начали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора

В России суды стали штрафовать водителей за проезд на желтый сигнал светофора.

Для доказательства вины используют записи с камер видеонаблюдения, пишет «Российская газета».

Так, недавно Мосгорсуд признал виновником аварии автомобилиста, который спровоцировал ДТП после того, как выехал на перекресток на желтый сигнал светофора. В другом случае кассационый суд также встал на сторону обвинения. После просмотра видеозаписи суд постановил, что у водителя была возможность остановиться перед выездом на перекресток.

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Согласно ПДД, желтый сигнал светофора запрещает движение транспортных средств. Однако в правилах существуют некоторые поправки: если водитель не может остановить свой автомобиль без экстренного торможения, ему разрешен проезд на желтый свет.