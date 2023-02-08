Фото: ветеринары Ленобласти показали хвостатых пациентов на их первой вакцинации

Специалисты Госветслужбы Ленобласти в своем тг-канале опубликовали подборку хвостатых пациентов, которых привели на их первую вакцинацию.

Фото: t.me/gosvetsluzhbalo

В Госветслужбе напомнили, что первая прививка котятам и щенкам ставится в возрасте двух месяцев. Именно тогда у малышей начинается снижаться воздействие материнского иммунитета и повышается опасность заражений.