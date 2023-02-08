От российского гражданства в 2022 году отказались 4306 человек, это число стало наибольшим за последние три года.

Об этом РБК сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

В 2020 году от гражданства РФ отказались 3877 человек, в 2021 году — 4055. Однако в 2019-м от российского гражданство отказывались немного чаще — 4356 раз.

«С учетом того, что в 2020-2021 гг. ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — отметили в дипведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что внутри России от гражданства отказались всего 40 человек. Сколько всего было подано заявлений в прошлом году, не уточняется.