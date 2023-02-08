Забанили круглосуточный сериал, созданный нейросетью. Искусственный интеллект оскорбительно шутил в сторону трансов и либералов

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, был запущен сериал Nothing, Forever, созданный искусственным интеллектом и основанный на комедии «Сайнфелд». Он транслировался круглосуточно.

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Скриншот видео

Однако Twich заблокировал трансляцию. Это произошло из-за оскорбительной шутки персонажа в сторону трансгендеров и либералов.

Блокировка произошла после сцены, в которой стендап-комик Ларри заявил, что трансгендерность – это психическое заболевание. А все либералы являются скрытыми представителями ЛГБТ.

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09.11.2022 365
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