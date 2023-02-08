Фигурантов дела о сексуальном насилии над детьми-сиротами в Петербурге вновь оправдали. Бастрыкин будет добиваться третьего суда

Петербургский городской суд повторно оправдал фигурантов дела о насилии над воспитанниками детдома. Мужчин обвиняли в домогательствах в течение 15 лет, с 2002 по 2017 год.

«Следователями было установлено 23 факта совершения обвиняемыми насильственных действий в отношении воспитанников детского дома – центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 8» в период с 2002 по 2017 год», – сообщает СК РФ

Суд первой инстанции оправдал их в связи с отсутствием события преступления. За ними было признано право на реабилитацию. Приговор обжаловали представители потерпевших и обвинение.

Однако Апелляционная коллегия Петербургского городского суда, рассмотрев дело в закрытом режиме, оставила приговор районного без изменений. В связи с этим глава СК Александр Бастрыкин обратится к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову – о необходимости обжалования в кассационной инстанции принятого судом решения.