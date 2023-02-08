Казахстан еще более ужесточил правила пребывания в стране для россиян

Казахстан изменил правила проживания в стране иностранных граждан. Россиянам для длительного проживания в стране теперь недостаточно внутреннего паспорта РФ. Для оформления соответствующих документов понадобится загранпаспорт.

В сообщении МВД Казахстана указано, что иностранцам для разрешения на постоянное проживание в необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус.

Кроме того, для получения разрешения на временное проживание теперь также необходимо личное присутствие собственника жилья, где иностранец намерен поселиться, или его нотариально заверенное согласие.

Срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления.