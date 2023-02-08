Cлужбу в армии могут засчитать в виде баллов при поступлении в вузы

Сергей Перминов предложил дать срочникам дополнительные льготы на образование.

В Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». — сообщает online47.ru. В этом законопроекте речь идет о том, что служба в армии должна давать дополнительные баллы при поступлении в вузы и колледжи.

Сейчас при поступлении, помимо баллов за ЕГЭ, учитываются призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, спортивные достижения. И это — дополнительные баллы к индивидуальным достижениям абитуриентов.

В сущности, теперь срочную службу в армии предлагается приравнять к личному достижению.

«Совершенно точно льготы при поступлении в вузы и колледжи должны предоставляться тем, кто отдал долг Родине. Причем именно на бюджетные места.» — заявил Сергей Перминов.

Ранее стало известно, что в Петербурге стало больше вузов, где можно бесплатно получать второе высшее образование.